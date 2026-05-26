В
Башкортостане активно расширяется доступ к природному газу благодаря масштабной
программе. Уже более 11,5 тыс. домов обрели возможность пользоваться «голубым
топливом», что стало возможным благодаря значительной поддержке со стороны
республики.
На
торжественном открытии Российского нефтегазохимического форума сертификат на
100 000 рублей на газификацию получила семья участника специальной военной
операции. Скоро в новом доме Каримовых появится «голубое топливо». Такая мера
социальной поддержки сегодня действует в нашей республике.
На сегодняшний день нам было
предъявлено более 11,5 тыс. сертификатов номиналом до 100 000 рублей, которые
выдаёт республика отдельным категориям граждан. Мы работы выполняем в
первоочередном порядке, 98% заявок уже исполнено. По программе догазификации на
сегодняшний день принято более 88 000 заявок, уже более 74 000 домовладений
подключено к газу. Мы создали возможность подключения более 96 000 домовладений.Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
На
международной выставке «Газ. Нефть. Технологии – 2026» компания с Ассоциацией
производителей газового оборудования представили совместный стенд.
Наше совместная экспозиция показывает
технологическую цепочку и возможности наших производителей для реализации
инфраструктурных объектов в области газа и теплоснабжения. Ассоциация видит
своей задачей обеспечить технологический суверенитет газовой отрасли путём
постоянного роста обеспечения надёжности и безопасности эксплуатации газового
оборудования.Наталья Черничкина, директор Ассоциации производителей газового оборудования, начальник управления ООО «Газпром межрегионгаз»
Такое
сотрудничество открывает малым предприятиям доступ к современным газовым
технологиям, оптимизируя производство и повышая конкурентоспособность. Для
газовой отрасли это укрепление позиций и развитие газификации малого бизнеса.