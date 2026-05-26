В Уфе подвели итоги соревнования среди сварщиков

Третий год подряд принимает участие в международной выставке Центр компетенции по сварке ГАЦ РБ. На стенде форума они продемонстрировали десятки уникальных образцов, а также подвели итоги соревнования среди сварщиков крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли.

Сварной шов – как почерк. У каждого специалиста он свой, уникальный. Как и образцы, представленные на стенде выставки. На форуме «Газ.Нефть.Технологии - 2026» Центр компетенции по сварке ГАЦ РБ выставил более 20 разных деталей, демонстрирующих достижения по направлениям исследовательских разработок.

Кроме этого, Центр компетенции по сварке ГАЦ РБ специализируется на обучении сварщиков и дефектоскопистов, которые проводят контроль сварочных конструкций, а также на аттестации работы специалистов, выполняющих задачи на опасных производственных объектах по правилам НАКС. Актуальной оказалась и тема независимой оценки профессиональной квалификации. Ей на отдельной сессии форума уделили особое внимание.

В рамках российского нефтегазохимического форума состоялась церемония награждения победителей и призёров «Кубка сварщиков – Героев Социалистического Труда». Это соревнование впервые проводится в Башкортостане. Мероприятие было приурочено к первому официальному празднованию Дня сварщика, и в нём приняли участие сильнейшие специалисты с предприятий нефтегазовой промышленности.