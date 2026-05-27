В Башкирии зарегистрировали три лесных пожара

В Госкомитете Башкирии по ЧС круглосуточно следят за пожарной обстановкой в регионе.

За прошедшие сутки было выявлено 3 лесных пожара. Огонь бушевал в Учалинском и Краснокамском районах. Также выявлено 11 случаев горения сухой травы. Пожары потушили в Уфе, Янауле, Нефтекамске, Кумертау, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Калтасинском, Альшеевском, Стерлитамакском, Краснокамском районах.

С начала года произошло 13 лесных пожаров на общей площади 86 га и 188 загорания сухой травы на общей площади 327 га.