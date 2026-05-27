В Уфе торопливый водитель едва не сбил пешеходов

Инспекторы ГАИ Уфы остановили нерадивого водителя, который едва не сбил пешеходов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Правоохранители обнаружили в социальных сетях видео, на котором хорошо видно, как водитель на «Кадилак» проезжает на запрещающий сигнал светофора и едва не сбивает переходящих дорогу пешеходов.
Личность водителя установили. Им оказался местный житель, который объяснил своё поведение сильной спешкой. Теперь на автомобилиста составлены административные материалы по четырём статьям.