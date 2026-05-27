В Башкирии молодой парень забил молотком соседа

В Нуримановском районе по подозрению в убийстве задержали 22-летнего парня. Об этом рассказали в Следственном комитете.

19 мая парень проводил время в гостях у 32-летнего соседа за распитием спиртных напитков в домике в селе Красная Горка. В ходе посиделки между ними вспыхнул конфликт. На следующий день парень вооружился молотком и пошёл мстить обидчику. Он ударил собутыльника не менее пяти раз по голове. Пострадавший скончался.