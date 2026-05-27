Уфа стала центром притяжения для нефтегазовой отрасли страны. Российский нефтегазохимический форум и международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» собрали на одной площадке сотни компаний, представителей власти и экспертов, чтобы обсудить будущее индустрии, новые технологии и пути развития в условиях глобальных вызовов.
Российский нефтегазохимический форум и международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» традиционно стартовали с презентации новых производственных мощностей на территории Башкортостана, что подчеркивает динамику роста региональной промышленности.
Центральным событием деловой части форума стало пленарное заседание, посвященное будущему нефтехимии в контексте структурных преобразований российской экономики.
Выставка «Газ. Нефть. Технологии» продолжит свою работу до 29 мая включительно.