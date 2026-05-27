Мусульмане Башкирии празднуют Курбан-байрам

Праздник единства и милосердия. Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил мусульман республики с Курбан-байрамом. Торжественные мероприятия по этому случаю прошли во всех мечетях региона. А центральным местом событий по традиции стала уфимская «Ляля-Тюльпан». Праздничную проповедь для единоверцев прочитал верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин.

В Уфе торжественно отметили один из главных мусульманских праздников – Курбан-байрам. Центральные мероприятия прошли в соборной мечети «Ляля-Тюльпан», куда с раннего утра пришли сотни прихожан. Среди них была и уфимка Альфия Фахруллина, которой вера помогла в один из самых трудных моментов её жизни.

Духовный смысл Курбан-байрама – в готовности человека подчинить свою волю Всевышнему, проявлять милосердие и делиться с ближними. Об этом в своей праздничной проповеди напомнил верховный муфтий Талгат Таджуддин. Председатель Центрального духовного управления мусульман России также призвал к единству и взаимопониманию между людьми разных национальностей и вероисповеданий, подчеркнул важность сохранения традиционных семейных ценностей, воспитания подрастающего поколения в духе нравственности.

Вместе с прихожанами и верховным муфтием молитву совершил и Глава Башкортостана, подчеркнув уважение к традициям многонационального региона. После намаза Радий Хабиров также обратился к собравшимся с приветственным словом.

Хөрмәтле мосолман ҡәрҙәштәр! Изге Ҡорбан байрамы менән ихлас ҡотлайым! Уважаемый Верховный муфтий Талгат-хазрат! Уважаемые друзья! От души поздравляю со священным праздником Курбан-байрам. В этот день мы возносим наши молитвы Всевышнему о благополучии наших семей и родных, помогаем близким. В эти непростые для страны времена наши молитвы обращены к воинам, чтобы они вернулись домой живыми и невредимыми. И, конечно, мы всегда будем им помогать. Хочу всем пожелать благополучия и согласия. Пусть будет мир в наших домах, пусть будет мир в нашей стране. Байрам менән! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Курбан-байрам мусульманам рекомендуется совершить полное омовение тела, надеть лучшую одежду, не завтракать до праздничного намаза. Поэтому сразу после коллективной молитвы верующие приняли участие в семейном празднике «Халяль Фест», который прошёл на площади перед соборной мечетью. Здесь можно было отведать бесплатный плов, приготовленный по традиционным рецептам. Кроме того, на фудкорте были представлены и другие блюда халяльной кухни: мясные деликатесы, восточные сладости, травяной чай.