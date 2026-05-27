В Башкортостане на 60 участках организовали специальные площадки для совершения жертвоприношений. Две из них – в Уфе. Одна точка расположена в микрорайоне Зинино, другая – на территории Северного автовокзала. Особое внимание было уделено санитарным нормам и безопасности.
Для праздника в республике на забой подготовили свыше 8000 голов мелкого рогатого скота. К обряду допустили исключительно клинически здоровых жертвенных животных, а на каждой площадке организовали дежурство ветеринарных специалистов. Таким образом, верующие смогли исполнить религиозный долг в строгом соответствии как с духовными традициями, так и с ветеринарными требованиями.