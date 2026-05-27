Мусульмане Башкортостана встретили Курбан-байрам не только дома, но и в зоне специальной военной операции. Бойцы из республики собрались на праздничную молитву в мечети «Звезда Рахмана». Храм возвели сами военнослужащие батальона имени Салавата Юлаева по замыслу главы региона Радия Хабирова. Сюда пришли не только мусульмане, но и представители других конфессий.
Герой России, командир батальона Тельман Уралбаев отмечает: на передовой вера придаёт особые силы. И каждый праздник, будь то Курбан-байрам или пятничный намаз, дом веры не пустует – даже в те дни, когда бойцы несут службу на разных направлениях. Рано утром они всё равно поспешили в мечеть, чтобы совершить благие деяния и помолиться о товарищах.
В мечети «Звезда Рахмана» сначала совершили праздничный намаз, а затем земляки отведали угощения. Проповеди для бойцов читал имам-хатыб подразделений ЦДУМ России в Донецкой, Луганской народных республиках и Запорожской области. Сам священник – бывший десантник, участник вооружённых столкновений. Отслужив в ВДВ, он постигал азы ислама в медресе Уфы, а после вернулся к военным уже в качестве духовного наставника.