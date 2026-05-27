Бойцы из Башкирии встретили Курбан-байрам в зоне СВО

Мусульмане Башкортостана встретили Курбан-байрам не только дома, но и в зоне специальной военной операции. Бойцы из республики собрались на праздничную молитву в мечети «Звезда Рахмана». Храм возвели сами военнослужащие батальона имени Салавата Юлаева по замыслу главы региона Радия Хабирова. Сюда пришли не только мусульмане, но и представители других конфессий.

Герой России, командир батальона Тельман Уралбаев отмечает: на передовой вера придаёт особые силы. И каждый праздник, будь то Курбан-байрам или пятничный намаз, дом веры не пустует – даже в те дни, когда бойцы несут службу на разных направлениях. Рано утром они всё равно поспешили в мечеть, чтобы совершить благие деяния и помолиться о товарищах.