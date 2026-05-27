В Башкирии в парке «Патриот» начали строительство духовно-просветительского комплекса

В память о героях, погибших за Родину. Сегодня на территории парка «Патриот» дали старт строительству духовно-просветительского комплекса. На торжественную церемонию вместе с главой республики в праздничный для мусульман день приехал не только верховный муфтий России, но и митрополит Филарет. Строящийся объект ещё больше должен укрепить межконфессиональное согласие.

Первые кубометры бетона в основание будущей мечети и часовни подаются одновременно с двух машин. Строить в будущем оба объекта будут параллельно. Стилистически и функционально здания тоже схожи.

Духовно-просветительский комплекс на территории парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова строится в память о тех, кто погиб, защищая Родину. Он станет символом уважения к подвигу бойцов разных поколений.

Главная идея этого труда – отдать дань памяти и уважения воинам, погибшим на защите нашей страны. Мы решили возвести объекты в парке «Патриот», потому что каждый год здесь проходят подготовку тысячи молодых ребят. Думаю, им будет полезно побывать на службе и проповеди, услышать мудрое слово священнослужителей и просто помолиться. Рассчитываем завершить строительные работы уже в этом году. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С напутственными словами выступили и духовные лидеры республики – верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, а также митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет.

Новый духовно-просветительский комплекс станет еще одним символом единства и согласия на башкирской земле. Парк «Патриот» был создан по указу главы республики от 22 мая 2019 года. Сегодня это одна из крупнейших площадок военно-патриотического воспитания молодежи Башкортостана. На территории комплекса работают учебно-методический центр «Авангард», трасса «Гонка героев», музейно-выставочный комплекс «Партизанская деревня» и не только.