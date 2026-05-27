Сегодня в Уфе стартовал Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова. В его рамках будет поставлено восемь спектаклей российских театров. В преддверии масштабного мероприятия Радий Хабиров встретился с народным артистом России и Башкортостана.
Глава региона поблагодарил Сергея Безрукова за инициативу проведения фестиваля в Уфе. «В нашей республике вас любят и уважают как большого артиста. А тема фестиваля очень святая и важная», – отметил Радий Фаритович. Сергей Безруков поблагодарил руководство Башкортостана за поддержку инициативы. Дети постарше на фестивале реализуются творческие проекты для молодой аудитории.