Радий Хабиров провел встречу с Сергеем Безруковым

Сегодня в Уфе стартовал Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова. В его рамках будет поставлено восемь спектаклей российских театров. В преддверии масштабного мероприятия Радий Хабиров встретился с народным артистом России и Башкортостана.

Глава региона поблагодарил Сергея Безрукова за инициативу проведения фестиваля в Уфе. «В нашей республике вас любят и уважают как большого артиста. А тема фестиваля очень святая и важная», – отметил Радий Фаритович. Сергей Безруков поблагодарил руководство Башкортостана за поддержку инициативы. Дети постарше на фестивале реализуются творческие проекты для молодой аудитории.

За эти годы фестиваль побывал во многих регионах – от Калининграда до Камчатки. И наконец дошёл до вашей замечательной республики. Это мощный культурный десант. Кроме спектаклей и фильмов, мы привозим образовательные программы для детей, педагогов и специалистов учреждений культуры.

Сергей Безруков, художественный руководитель Большого детского фестиваля, народный артист России и Башкортостана
