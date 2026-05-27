В Уфе прошло открытие программы Большого детского фестиваля «Эхо БДФ»

Сегодня в Уфе прошла церемония открытия специальной программы Большого детского фестиваля «Эхо БДФ». На сцене концертного зала «Башкортостан» зрители увидели музыкальную сказку «Маленький принц» Московского Губернского театра с Сергеем Безруковым в главной роли. За пять дней фестиваля зрители увидят восемь спектаклей для всей семьи из разных регионов страны, плюс свои постановки представят и театры Башкортостана.

Волшебное погружение в сказку. Путешествие от планеты к планете превращается в изучение мира, любви и дружбы. История не только для маленьких зрителей, но и для взрослых, которые забыли, что были детьми. Исполнитель главной роли и рассказчик – Сергей Безруков. А помогает оркестр Московского Губернского театра Сергея Пащенко. Действо дополняла видеоинсталляция с рисунками автора книги Антуана де Сент-Экзюпери. Так в Уфе стартовала спецпрограмма Большого детского фестиваля «Эхо БДФ». Столица республики была выбрана неслучайно.

В программу фестиваля вошли восемь спектаклей театров из разных регионов страны, ставших лауреатами Большого детского фестиваля. Их отобрало детское жюри. Свои постановки представят также театры республики.

К слову, в день открытия в зале был аншлаг. Зрители пришли целыми семьями, чтобы погрузиться в мир детства и творчества.