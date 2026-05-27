Рустам Набиев, покоривший Эверест на руках, вернулся в Уфу

Рустам Набиев стал первым в мире человеком, покорившим вершину Эвереста лишь на одних руках. Блогер и общественный деятель из Уфы начал свой путь в начале апреля. А уже 20 мая поднял флаг на высоте свыше 8 тысяч 800 метров. Для Рустама, чудом оставшегося в живых после обрушения учебного центра ВДВ в Омске, это уже юбилейная вершина. Сегодня близкие, друзья и неравнодушные встретили рекордсмена в аэропорту.

Не веря глазам, не сдерживая эмоций, Рустам Набиев сумел водрузить табличку и поднять российский триколор на пике Эвереста. Свершилось одно из его самых больших спортивных желаний. 20 мая, в девятом часу утра по непальскому времени он в очередной раз, в первую очередь – себе, доказывает: после падения жизнь не заканчивается.

Путь к вершине Эвереста занял больше месяца. Она была в двух десятках километров от базового лагеря, где Рустам и отметил новый год жизни. Маршрут был крайне сложным: отвесные ледники и скалы, которые не всегда могут пройти даже опытные альпинисты. Его сопровождали горные проводники. Один шел впереди, подстраховывал по веревке, а тот, что позади – на крутых склонах помогал не скатываться назад, ведь из-за ограничений у Рустама не было другой опоры.

Это не первое достижение Рустама Набиева. За последние пять лет позади пик Любви, Иремель, горы-пятитысячники Арарат, Казбек, Килиманджаро, дважды Эльбрус, а еще, Аконкагуа и восьмитысячник Манаслу. Супруга Индира и сама присоединялась ко многим его идеям. Но главная победа в жизни Рустама случилась еще во время срочной службы. В 2015-м в российском Омске обрушилась казарма. Множество операций, остановки сердца, ампутация ног. Так и началась его борьба – с самим собой. Но жизнь не стоит на месте. Вот то, что дает ему силы двигаться вперед.

Возвращения из экспедиции многодетного отца больше всего ждала семья. Особенно уже взрослые дочки. Своего героя в аэропорту близкие встретили как полагается по всем канонам. Приехали и те, кто наблюдает и искренне сопереживает.