В Башопере прошел концерт к 100-летию Миляуши Муртазиной

В Уфе отмечают вековой юбилей Миляуши Галиевны Муртазиной. Педагог звезд первой величины, обладательница удивительного сопрано, она посвятила музыке всю жизнь: стояла у истоков башкирской вокальной школы, взрастила плеяду оперных звёзд и почти до 90 лет преподавала в Уфимском институте искусств. Праздничный концерт проходит в Башкирском государственном театре оперы и балета, где выступили звезды, зажженные выдающимся педагогом.

Она снова поет – голосами своих учеников. И если талант учителя измеряется их успехами, то Миляуша Галеевна – гений башкирской оперы. И столетний юбилей – как момент истины, где зажженные ею звезды пришли подарить наставнику то, чему она учила их всю жизнь, – свои голоса.

Тонкой, но прочной нитью тянулась музыка в жизни Миляуши Муртазиной с самого детства. Она спасала ее и в тяжелые военные годы. Ей не было и 16, когда она пришла на эвакуированный из Москвы авиазавод. Тяжесть работы облегчала песня. Юную Милю называли «наш соловей», ведь своим голосом она лечила души заводчан и раненых солдат в госпиталях.

И музыка поглотила её без остатка. Она выбрала быть наставником и более полувека взращивала артистов с большой буквы. Преподавала почти до 90 лет. Брала тех, в кого уже не верили, считали безнадежными, и по своей методике открывала самородков, даря миру талантливых певцов.

Миляуша Галиевна внесла неоценимый вклад в развитие вокальной школы Башкортостана, занималась исследованиями в области вокальной методики и стала автором многочисленных научных работ. Сегодня школа Муртазиной широко признана в музыкальном мире. А ее выпускники покоряют ведущие сцены – от Большого театра до «Ла Скала» и «Метрополитен-опера». Уникальность ее личности отмечают и коллеги.

Более 50 лет вместе работали. Есть свой взгляд, она как маяк, озаряющий творческий путь, пример служения культуре родной республики. Венера Аюпова, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры Российской Федерации