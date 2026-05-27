В Уфе отмечают вековой юбилей Миляуши Галиевны Муртазиной. Педагог звезд первой величины, обладательница удивительного сопрано, она посвятила музыке всю жизнь: стояла у истоков башкирской вокальной школы, взрастила плеяду оперных звёзд и почти до 90 лет преподавала в Уфимском институте искусств. Праздничный концерт проходит в Башкирском государственном театре оперы и балета, где выступили звезды, зажженные выдающимся педагогом.
Она снова поет – голосами своих учеников. И если талант учителя измеряется их успехами, то Миляуша Галеевна – гений башкирской оперы. И столетний юбилей – как момент истины, где зажженные ею звезды пришли подарить наставнику то, чему она учила их всю жизнь, – свои голоса.
Тонкой, но прочной нитью тянулась музыка в жизни Миляуши Муртазиной с самого детства. Она спасала ее и в тяжелые военные годы. Ей не было и 16, когда она пришла на эвакуированный из Москвы авиазавод. Тяжесть работы облегчала песня. Юную Милю называли «наш соловей», ведь своим голосом она лечила души заводчан и раненых солдат в госпиталях.
И музыка поглотила её без остатка. Она выбрала быть наставником и более полувека взращивала артистов с большой буквы. Преподавала почти до 90 лет. Брала тех, в кого уже не верили, считали безнадежными, и по своей методике открывала самородков, даря миру талантливых певцов.
Миляуша Галиевна внесла неоценимый вклад в развитие вокальной школы Башкортостана, занималась исследованиями в области вокальной методики и стала автором многочисленных научных работ. Сегодня школа Муртазиной широко признана в музыкальном мире. А ее выпускники покоряют ведущие сцены – от Большого театра до «Ла Скала» и «Метрополитен-опера». Уникальность ее личности отмечают и коллеги.
Миляуша Муртазина – ветеран Великой Отечественной войны и почётный гражданин Уфы, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награждена орденом Салавата Юлаева и множеством медалей. Но государственные награды и звания – лишь внешнее признание её труда, а истинная ценность – ученики, в которых она когда-то поверила. А их голоса – главный подарок и итог многолетнего труда. Это спасибо, спетое на языке музыки.