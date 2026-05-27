В Уфе «Ростелеком» представил цифровые продукты для нефтегазовых предприятий

«Ростелеком» трансформируется из классического оператора связи в комплексного интегратора. Компания предлагает полный цикл автоматизации: от анализа процессов до внедрения робототехники и её последующего обслуживания. Эти решения были продемонстрированы на Российском нефтегазохимическом форуме в Уфе.

В центре внимания на стенде компании «Ростелеком» – робот-сварщик, управляемый искусственным интеллектом. Такой помощник незаменим для автоматизации производственных процессов в нефтегазовой отрасли.

Это комплексное решение. Робот сам по себе ничем не удивляет, удивляет применение искусственного интеллекта в рамках таких детерминированных, точных операций, как сварка, причём лазером. Это есть ноу-хау в этой истории – программное обеспечение, которое позволяет без людей проводить эти операции, и программное обеспечение верхнего уровня – это открытая архитектура международного стандарта, который мы реализовали и показали первый раз на ЦИПРе.

Андрей Походня, директор направления «Цифровая промышленность» ПАО «Ростелеком»

Главная идея комплексных цифровых продуктов «Ростелекома» – это связность. Программы больше не работают изолированно, а объединяются в единую цифровую сеть. Это база для внедрения роботов и систем контроля, которые становятся эффективными и понятными для компании.

Фото №1 - В Уфе «Ростелеком» представил цифровые продукты для нефтегазовых предприятий

Такой комплекс можно использовать в любых отраслях. Потому что это не только сварка, это и покраска, и резка. Соответственно, запрограммировать данного робота на любой процесс легко, потому что в его составе искусственный интеллект – он сам разбирается, что необходимо сделать с поверхностью и предлагает варианты либо для человека, либо, если мы ему доверяем, он действует уже автоматически.

Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Ростелеком» в Башкортостане

На стенде представлены и другие комплексные решения для работы нефтегазовых предприятий. Они направлены на реализацию программы импортозамещения и достижение технологической независимости в сфере автоматизации нефтегазового комплекса. Вся цифровая платформа – это собственная разработка компании «Ростелеком».

