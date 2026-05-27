«Ростелеком» трансформируется из классического оператора связи в комплексного интегратора. Компания предлагает полный цикл автоматизации: от анализа процессов до внедрения робототехники и её последующего обслуживания. Эти решения были продемонстрированы на Российском нефтегазохимическом форуме в Уфе.
В центре внимания на стенде компании «Ростелеком» – робот-сварщик, управляемый искусственным интеллектом. Такой помощник незаменим для автоматизации производственных процессов в нефтегазовой отрасли.
Главная идея комплексных цифровых продуктов «Ростелекома» – это связность. Программы больше не работают изолированно, а объединяются в единую цифровую сеть. Это база для внедрения роботов и систем контроля, которые становятся эффективными и понятными для компании.
На стенде представлены и другие комплексные решения для работы нефтегазовых предприятий. Они направлены на реализацию программы импортозамещения и достижение технологической независимости в сфере автоматизации нефтегазового комплекса. Вся цифровая платформа – это собственная разработка компании «Ростелеком».