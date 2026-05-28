Владельцев недвижимости в Башкортостане призывают уточнить сведения об объектах для справедливой кадастровой оценки.
Достоверные сведения в Едином государственном реестре недвижимости – это основа справедливого налогообложения и защиты имущественных прав граждан. Если в нем указаны некорректно, например, материал стен или не указан год постройки здания, правообладателям рекомендуется направить уточняющие документы.
Особое внимание стоит уделить следующим характеристикам: категория земель, вид разрешенного использования земельного участка, год завершения строительства, материал стен, назначение объекта, вид разрешенного использования зданий и соответствие статуса сооружений для площадных объектов.