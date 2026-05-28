В Уфе прошел гала-концерт Межрегионального фестиваля вокалистов и исполнителей на музыкальных инструментах имени Рима Хасанова «Зимний романс». Композитор, народный артист Башкортостана является автором более 500 романсов и 400 песен, многие из которых вошли в золотой фонд башкирской и российской музыки.

В мероприятии приняли участие около 50 певцов и музыкантов из Башкортостана, Татарстана и Челябинской области. Фестиваль провели для того, чтобы познакомить новое поколение исполнителей и слушателей с произведениями Рима Хасанова, передав лучшие традиции национальной музыкальной школы.