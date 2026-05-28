В Башкирии готовятся к первым сабантуям сезона

В Башкирии готовятся к открытию сезона сабантуев. Первые народные гулянья пройдут в субботу, 30 мая, в нескольких районах республики.

В числе первых праздник отметят жители Абзелиловского, Гафурийского, Зилаирского, Калтасинского и Кугарчинского районов. Сабантуй традиционно проводится после завершения весенних полевых работ и объединяет спортивные состязания, народные игры, концерты, ярмарки и национальные угощения.

Гостей праздника ждут борьба куреш, конные скачки, творческие выступления, семейные конкурсы и другие традиционные развлечения. В этом году сабантуи в муниципалитетах республики будут проходить до середины июля.

Самая насыщенная дата – 6 июня. В этот день праздничные мероприятия состоятся сразу в 20 районах Башкирии. Еще одна волна массовых гуляний запланирована на 12-13 июня. Завершится сезон 18 июля в Белорецком районе.