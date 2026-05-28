В Уфе ГАИ остановила двух несовершеннолетних за рулем

26 мая в Уфе сотрудники ГАИ остановили двух несовершеннолетних, управлявших транспортными средствами. Нарушения выявили во время профилактических мероприятий «Мототехника» и «Не рули, малай!».

В Калининском районе школьник управлял квадроциклом «ATV» без водительского удостоверения и необходимых навыков вождения.

Еще один случай произошел в Демском районе. Там инспекторы остановили девушку 2009 года рождения за рулем автомобиля «ВАЗ-2107». По данным ГАИ, она находилась в состоянии опьянения. Несовершеннолетнюю привлекли к административной ответственности.

В обоих случаях подростков отстранили от управления транспортом, на место вызвали их родителей. Материалы в отношении законных представителей направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Там решат вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетних.