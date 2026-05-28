Рабочего госпитализировали после ЧП на предприятии под Уфой

В Уфимском районе рабочий получил тяжелую травму на производстве. Инцидент произошел 24 мая на участке камнеформовки предприятия ООО «Аврора» в селе Чесноковка.

По предварительным данным, пострадал 58-летний формовщик железобетонных изделий. Работника сбил с ног и прижал к поддону автоматический укладчик, который размещал готовую продукцию.