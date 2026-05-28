В Башкирии из желудка девушки достали 25-сантиметровый комок волос

В Стерлитамаке врачи городской больница №1 достали из желудка юной пациентки огромный комок волос.
23-летняя девушка обратилась в медицинское учреждение с жалобами на слабость, обмороки, тошноту и рвоту с кровью. Выяснилось, что во время беременности пациентка ела собственные волосы. В желудке девушки образовался трихобезоар. Так называют плотный комок из волос, который со временем заполнил почти весь желудок и даже привел к образованию язвы.
Хирурги успешно провели операцию и извлекли «волосяной шар» размером 25 на 10 см. Шар полностью повторял форму желудка. Послеоперационный период прошел без осложнений. Пациентка уже выписана.
Фото: городская больница №1 г. Стерлитамак.