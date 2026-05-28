Под Уфой двое рабочих погибли при падении башенного крана

Следственный комитет Башкирии завершил расследование трагической смерти двух рабочих при падении башенного крана.

Напомним, в сентябре прошлого года на строительной площадке жилого комплекса в селе Миловка рабочие исправляли ошибку монтажа секции башенного крана. Бригадир нарушил регламент, чтобы увеличить скорость работы, что привело к дисбалансу. Многотонная стрела опрокинулась вместе с кабиной машиниста и монтажной обоймой. В момент происшествия на кране находилось пятеро рабочих. Все упали с высоты. Машинист и монтажник скончались в больнице. Ещё двое получили травмы и были госпитализированы.

Ответственным за случившееся предстоит предстать перед судом.

Фото: СК РФ по РБ. 

