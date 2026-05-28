Сразу три больших события сегодня проходят в Уфе. Чуть больше часа назад в Конгресс-холле состоялась церемония открытия Всероссийской открытой Академии «Территория женского счастья». А во второй половине дня на Советской площади дадут старт IV Международной книжной ярмарке «Китап-Байрам». Также в столице республики накануне открылся Большой детский фестиваль.