Туристов из Индии спасли на Айгирских скалах в Башкирии

В Башкирии спасатели пришли на помощь туристам из Индии, которые оказались в горах в темное время суток.

Трое молодых людей – двое 21-летних и один 20-летний – отправились на Айгирские скалы. Подъем занял больше времени, чем они рассчитывали, и к вершине туристы добрались уже после наступления темноты.

Понимая, что самостоятельный спуск может быть опасен, молодые люди обратились в экстренные службы. Спасатели Госкомитета РБ по ЧС установили местонахождение туристов, нашли их и помогли безопасно спуститься до приюта «Айгир». Медицинская помощь никому не потребовалась.