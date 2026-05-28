В Уфе проходит форум «VI Альбановские чтения»

Уфа стала центром притяжения полярников. В день рождения легендарного штурмана Валериана Альбанова и в пятилетний юбилей музея его имени в столице республики прошел ряд мероприятий. Событие собрало ведущих ученых и исследователей со всей страны – от Санкт-Петербурга до архипелага Шпицбергена.

Тысячи километров от Уфы до ледяных просторов Арктики словно стерты. Имя полярного штурмана Валериана Альбанова продолжает объединять людей. В самом сердце Уфы открыли барельеф герою, чей подвиг во льдах до сих пор восхищает исследователей.

Судьба этого человека – настоящий сценарий для драмы. Валериан Альбанов познакомился с Георгием Брусиловым и в 1912 году отправился в экспедицию на шхуне «Святая Анна». Команда планировала впервые под российским флагом пройти Северо-Восточным проходом. Но судно оказалось затерто льдами. Тогда Альбанов совершил почти невозможное. Он три месяца переходил по подвижному льду. В экстремальных обстоятельствах ему удалось сохранить копию судового журнала, впоследствии перевернувшего представления об Арктике.

Память о подвиге переросла в большой научный диалог. В эти дни в Уфе проходят уже шестые всероссийские «Альбановские чтения». География форума – от Мурманска до далекого архипелага Шпицберген. Среди участников – те, кто знает об Арктике не по учебникам.

Один из главных подарков к юбилею привезли коллеги из Санкт-Петербурга. Это выставка «На краю Земли» от легендарного ледокола «Красин». А вторая экспозиция подводит итоги первой пятилетки самого музея.