Контрольно-счетная палата Башкортостана организовала для воспитанников центра «Курай» из Абзелиловского района поездку в столицу республики. Знакомство с городом началось в Национальном музее. Там состоялась встреча юных гостей с председателем КСП Еленой Теняевой, которая сделала памятные подарки для ребят.
Программа продолжится сегодня посещением Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам». Также запланированы просмотр звезд в Уфимском планетарии, посещение парка Победы и экскурсия в Республиканский музей Боевой Славы. А на колесе обозрения ребята смогут полюбоваться Уфой с высоты птичьего полета.