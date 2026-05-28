Соревнования клубной лиги «Лента Евразии» прошли в столице республики впервые. Участие принимали более 300 спортсменок из разных регионов страны. Гимнастки соревновались в командном и личном зачетах.
В программе были выступления в разных дивизионах: номера без предметов с выполнением элементов, а также упражнения с лентой, скакалкой и мячом. На ковер вышли спортсменки от 3 до 15 лет.
Старты стали отборочными. Победители и призёры клубных соревнований вошли в сборную субъектов и будут их представлять на всероссийском этапе в следующем году.
Параллельно с межрегиональными стартами там же состоялись и муниципальные соревнования для юных спортсменок Уфы. Для них эта площадка стала тренировочной, ведь некоторые из них выступали впервые. А для гимнасток постарше эти старты стали возможностью войти в сборную команду города.