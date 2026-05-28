В Кумертау провели мастер-класс от Тамерлана Башаева – известного российского дзюдоиста, чемпиона России, бронзового призёра Олимпийских игр. Юные спортсмены, воспитанники секций дзюдо, получили возможность лично пообщаться с именитым атлетом, перенять его опыт.
Даже в простых упражнениях Тамерлан рассказывал ребятам, как избежать травм и стать выносливее. Позже участники мастер-класса приступили к практике, где Башаев делился секретами своих коронных бросков. Также он лично показывал тонкости захватов и правильное распределение веса в моменте броска.