В Кумертау прошел мастер-класс от дзюдоиста Тамерлана Башаева

В Кумертау провели мастер-класс от Тамерлана Башаева – известного российского дзюдоиста, чемпиона России, бронзового призёра Олимпийских игр. Юные спортсмены, воспитанники секций дзюдо, получили возможность лично пообщаться с именитым атлетом, перенять его опыт.

Даже в простых упражнениях Тамерлан рассказывал ребятам, как избежать травм и стать выносливее. Позже участники мастер-класса приступили к практике, где Башаев делился секретами своих коронных бросков. Также он лично показывал тонкости захватов и правильное распределение веса в моменте броска.

Это является мощной мотивацией для ребят. Это возможность потренироваться с Башаевым в одном зале и взять у него интервью. Я надеюсь, это поможет нам в воспитании подрастающего поколения и будет подъем у юных дзюдоистов.

Инна Ульянова, тренер по дзюдо спортшколы г. Кумертау

Есть большие спортсмены и наследие. И ребята меня порадовали. Они были увлечены, им очень интересно. И, надеюсь, то, что я им показывал, поможет им добиться победы и результатов на Олимпийских играх.

Тамерлан Башаев, бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо
