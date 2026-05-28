В Башкирии снизился показатель отравлений алкоголем

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал данные по острым отравлениям спиртосодержащей продукцией за январь – апрель 2026 года.

По информации ведомства, общий показатель по республике составил 7,7 случая на 100 тысяч населения. За аналогичный период прошлого года он был выше – 8,6 случая.

Всего за первые четыре месяца 2026 года в регионе зарегистрировано более 300 случаев острых отравлений алкоголем. Больше всего пострадавших выявлено в Уфе – 95 случаев. Далее идут Белорецк – 36, Октябрьский – 25, а также Стерлитамак и Белорецкий район – по 18 случаев.