Пятеро детей в кузове: в Башкирии остановили водителя без прав

В Архангельском районе сотрудники ГАИ остановили автомобиль «УАЗ», в котором находились пятеро детей. Проверка прошла в рамках социальной кампании «Не губи ребенка, пристегни!».

Инцидент произошел на улице Молодежной в селе Максим Горький. За рулем находился местный житель. При проверке выяснилось, что мужчина никогда не получал водительское удостоверение и не имеет права управления транспортом.

Кроме того, в машине находились пятеро несовершеннолетних детей, младшему из которых всего полтора года. По данным ГАИ, детей перевозили в кузове, без специальных удерживающих устройств и оборудованных мест.

В отношении водителя составлены административные материалы. Автомобиль помещен на спецстоянку.