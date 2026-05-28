В Башкирии расцвёл краснокнижный цветок

На территории природного парка «Кандры-Куль» зацвёл цветок, занесённый в Красные книги России и Башкирии.
Речь идёт о Венерином башмачке. Сотрудники парка рассказали, что ученики школы №2 села Кандры ведут наблюдение за растением.
Также жителей и гостей Башкирии призвали бережно относиться к природе.
Если во время прогулки вы встретите краснокнижные растения — в том числе Венерин башмачок, — пожалуйста, не трогайте их и не срывайте цветы. Популяция этого растения находится под угрозой — каждый сорванный цветок уменьшает шансы вида на выживание. Даже незначительное повреждение растения может привести к его гибели или помешать естественному размножению.