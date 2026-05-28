Боец СВО из Башкирии после отпуска вернулся к месту службы

Уроженец Кармаскалинского района с позывным «Мик» проходит службу в штурмовой роте 1-й Славянской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа. Контракт с Министерством обороны он подписал в прошлом году.

Боец родился в 1986 году в селе Сарт-Чишма. В семье росли трое детей, а воспитанием «Мика» во многом занималась бабушка. Именно она с детства приучила его к труду и ответственности.

Учился он в селе Прибельский. После шестого класса начал работать в колхозе «Урал» вместо отца: летом помогал комбайнеру в поле, зимой ухаживал за лошадьми на ферме. Позже трудился сторожем, а в 16 лет уже работал в строительной бригаде, которая возводила объекты в районе и по республике.

В 2018 году «Мик» создал семью. Вместе с супругой он воспитывает троих детей, пишут в издании «Кармаскалинская новь».

В июле 2025 года мужчина решил подписать контракт, однако сначала получил отказ из-за проблем со здоровьем. В декабре того же года он все же добился своего и отправился в зону специальной военной операции.

После краткосрочного отпуска боец вновь вернулся к месту службы.

