В Уфе стартовала VI Всероссийская открытая Академия «Территория женского счастья»

Проект, который помог десяткам тысяч женщин. В Уфе сегодня начал свою работу форум «Территория женского счастья». В конгресс-холле собрались эксперты и спикеры из разных отраслей. Насыщенная программа – лекции, круглые столы, мастер-классы – привлекла на мероприятие женщин со всей страны.

Какая женщина в нашей стране не мечтала о том, чтобы ей спел Сергей Безруков? Прекрасному полу Башкортостана повезло этим утром оказаться с ним в концертном зале. Проекту, который придумала Каринэ Хабирова, уже восемь лет. Глава республики отметил: в первое время только наблюдал за этой особенной территорией.

Академия – это деятельная помощь. Женщины получают здесь медицинские, просветительские и организационные консультации. И в этом её главная ценность. От имени всех мужчин республики говорю нашим женщинам слова любви, уважения и признательности. В непростое время именно ваша забота, стойкость и душевная сила помогают сохранять уверенность и поддерживать тех, кто защищает страну. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

VI Всероссийская «Территория женского счастья» в этом году говорит об искусстве не только о картинах и театре. Искусство быть здоровой и быть собой – не менее виртуозная наука.

Темой нашей Академии в этом году мы выбрали искусство. Это удивительная сила, которая помогает соединять сердца без слов. Искусство любить, жить, быть мамой, врачом, педагогом. А самое сложное для каждого из нас – искусство быть рядом, уважать и помогать друг другу. Здесь собрались люди, которые хотят созидать и делать мир лучше. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

Каждый уголок конгресс-холла – небольшая вселенная: где-то можно купить новую сумку, где-то – задать вопросы психологу, где-то – научиться выступать или даже вышивать национальные украшения.

В прошлом году «Территорию» представили на ВДНХ в рамках Международной выставки «Россия» как лучшую региональную практику. Если брать статистику, уже организовано полсотни масштабных событий, привлечено 400 экспертов и проведено множество телеэфиров на телеканале БСТ. Проект превратился в настоящую экосистему заботы.

Многие женщины после открытой академии смогли запустить собственные проекты, получить профессиональную поддержку и найти ответы на важные жизненные вопросы.

Самое главное, что «Территорией женского счастья» стали десятки муниципалитетов Башкортостана. Команда специалистов готова помогать в любых вопросах. Серьёзное развитие получило направление поддержки семей участников специальной военной операции. Если говорить о масштабах, то с 2019 года участницами проекта стали более 64 тысяч человек.