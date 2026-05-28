Проект, который помог десяткам тысяч женщин. В Уфе сегодня начал свою работу форум «Территория женского счастья». В конгресс-холле собрались эксперты и спикеры из разных отраслей. Насыщенная программа – лекции, круглые столы, мастер-классы – привлекла на мероприятие женщин со всей страны.
Какая женщина в нашей стране не мечтала о том, чтобы ей спел Сергей Безруков? Прекрасному полу Башкортостана повезло этим утром оказаться с ним в концертном зале. Проекту, который придумала Каринэ Хабирова, уже восемь лет. Глава республики отметил: в первое время только наблюдал за этой особенной территорией.
VI Всероссийская «Территория женского счастья» в этом году говорит об искусстве не только о картинах и театре. Искусство быть здоровой и быть собой – не менее виртуозная наука.
Каждый уголок конгресс-холла – небольшая вселенная: где-то можно купить новую сумку, где-то – задать вопросы психологу, где-то – научиться выступать или даже вышивать национальные украшения.
В прошлом году «Территорию» представили на ВДНХ в рамках Международной выставки «Россия» как лучшую региональную практику. Если брать статистику, уже организовано полсотни масштабных событий, привлечено 400 экспертов и проведено множество телеэфиров на телеканале БСТ. Проект превратился в настоящую экосистему заботы.
Многие женщины после открытой академии смогли запустить собственные проекты, получить профессиональную поддержку и найти ответы на важные жизненные вопросы.
Самое главное, что «Территорией женского счастья» стали десятки муниципалитетов Башкортостана. Команда специалистов готова помогать в любых вопросах. Серьёзное развитие получило направление поддержки семей участников специальной военной операции. Если говорить о масштабах, то с 2019 года участницами проекта стали более 64 тысяч человек.
Впереди – второй день марафона. Как говорят эксперты, счастье – не подарок судьбы, его можно обрести с помощью «мягкой силы», внимания и профессионализма. И когда женщина чувствует себя услышанной, она освещает всё вокруг: от дома до республики.