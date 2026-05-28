В Уфе открылась выставка-ярмарка «Китап-байрам». Старт мероприятию дали глава республики Радий Хабиров, помощник Президента Владимир Мединский и артист Сергей Безруков. Но прежде официальная делегация возложила цветы к памятнику просветителя Мифтахетдину Акмулле. Позже для гостей и зрителей устроили праздничное шоу, на котором прошла демонстрация культур разных народов России.
Неспроста первый день выставки посвящен Году единства народов. Книги на «Китап-байраме» представили издательства не только из разных уголков России, но и зарубежья, например, Беларуси и Ирана. Мединский назвал ярмарку уникальной и необходимой, поскольку чтение книг – необходимый фундамент для развития, особенно в век искусственного интеллекта.