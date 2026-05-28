В Уфе стартовала книжная ярмарка «Китап-байрам»

В Уфе открылась выставка-ярмарка «Китап-байрам». Старт мероприятию дали глава республики Радий Хабиров, помощник Президента Владимир Мединский и артист Сергей Безруков. Но прежде официальная делегация возложила цветы к памятнику просветителя Мифтахетдину Акмулле. Позже для гостей и зрителей устроили праздничное шоу, на котором прошла демонстрация культур разных народов России.

Неспроста первый день выставки посвящен Году единства народов. Книги на «Китап-байраме» представили издательства не только из разных уголков России, но и зарубежья, например, Беларуси и Ирана. Мединский назвал ярмарку уникальной и необходимой, поскольку чтение книг – необходимый фундамент для развития, особенно в век искусственного интеллекта.

Без чтения человек будет другим. И он проиграет соревнование искусственному интеллекту. Это медицинский факт. Если вы хотите, чтобы ребёнок проиграл смартфону, пусть живёт там. Если вы хотите, чтобы он с ним конкурировал, у него должно быть преимущество – это воображение. Это качество развивает только чтение. Воображение порождает инициативу, предприимчивость, стремление к чему-то новому. Важно, чтобы наши дети читали.

Владимир Мединский, помощник Президента России

Об этом фестивале много пишут, говорят и рассуждают. Он интересен людям. Здесь представлено большое количество книгоиздателей. И, конечно, важен тот факт, что сюда приходят люди. Мы посчитали, что каждый год посетителей становится всё больше. Наш фестиваль – не только про продажу книг. Здесь проходят конкурсы чтецов, встречи с писателями, презентации новых книг, творческие квесты. Такая обширная программа делает ярмарку интересной для молодых людей. Сейчас непростое время, но мы приняли решение оставить это мероприятие в нашем календаре. Очень надеемся, что он пройдёт успешно и в этот раз.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
