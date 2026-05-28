В Уфе торжественно открыли памятник Луке Крымскому

Сегодня в Уфе торжественно открыли памятник Луке Крымскому. В церемонии участвовали помощник Президента России Владимир Мединский, Глава Башкортостана Радий Хабиров, а также телеведущий и заслуженный юрист страны Павел Астахов. Авторы документального фильма о Луке Крымском после премьеры установили бюсты в честь известного хирурга и богослова более чем в 20 городах.

В миру Валентин Войно-Ясенецкий внёс огромный вклад в отечественную медицину, написал множество трудов по хирургии и анатомии. Оказывал помощь раненым участникам Русско-японской, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.

Большое спасибо за приглашение посетить Уфу. Благодарю всех, кто участвовал в создании памятника Луке Крымскому. Таким образом мы в его лице отметили всех представителей самой благородной в мире профессии – профессии врачевателя. Было бы замечательно, если бы в будущем рядом с этим монументом появились памятные доски, посвящённые выдающимся врачам Башкортостана, которые спасали и спасают жизни и здоровье наших сограждан.

Владимир Мединский, помощник Президента России

Сегодня здесь с нами стоят врачи, у которых на груди медаль Луки Крымского. Это очень авторитетная награда. Её обладатели сделали многое для того, чтобы помочь людям. Мы поддержали инициативу по созданию его памятника в столице Башкортостана. Пусть он освещает путь людям, которые приходят, которые просят помочь в своей болезни, или наоборот, помочь вылечить людей, даёт духовную и нравственную поддержку нашим жителям.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Проехали по всем местам, где был Лука Крымский. Он соединил очень большую географию: он был и в Чите, и в Архангельске, и в Симферополе, и в Тамбове. Мы с Радием Фаритовичем давно это обсуждали, потому что он видел, как мы эту акцию проводим. У меня есть несколько моих единомышленников, которые не жалеют ни сил, ни средств на то, чтобы выкупить его, привезти, поставить и подарить. Пока есть возможность, пока Лука Крымский указывает, где надо поставить памятник, мы идём и ставим.

Павел Астахов, заслуженный юрист России, адвокат, телеведущий

Также на территории сквера, где открыли памятник, Радий Хабиров вручил медаль Луки Крымского старшей медсестре Республиканской клинической больницы Лилие Галиевой. В течение двух лет она служила в зоне спецоперации, работала в госпитале в ЛНР, оказывала помощь раненым.

