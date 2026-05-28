В Уфе торжественно открыли памятник Луке Крымскому
Сегодня
в Уфе торжественно открыли памятник Луке Крымскому. В церемонии участвовали
помощник Президента России Владимир Мединский, Глава Башкортостана Радий
Хабиров, а также телеведущий и заслуженный юрист страны Павел Астахов. Авторы
документального фильма о Луке Крымском после премьеры установили бюсты в честь
известного хирурга и богослова более чем в 20 городах.
В
миру Валентин Войно-Ясенецкий внёс огромный вклад в отечественную медицину,
написал множество трудов по хирургии и анатомии. Оказывал помощь раненым
участникам Русско-японской, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной
войн.
Большое
спасибо за приглашение посетить Уфу. Благодарю всех, кто участвовал в создании
памятника Луке Крымскому. Таким образом мы в его лице отметили всех
представителей самой благородной в мире профессии – профессии врачевателя. Было
бы замечательно, если бы в будущем рядом с этим монументом появились памятные
доски, посвящённые выдающимся врачам Башкортостана, которые спасали и спасают
жизни и здоровье наших сограждан.
Владимир Мединский, помощник Президента России
Сегодня
здесь с нами стоят врачи, у которых на груди медаль Луки Крымского. Это очень
авторитетная награда. Её обладатели сделали многое для того, чтобы помочь людям.
Мы поддержали инициативу по созданию его памятника в столице Башкортостана.
Пусть он освещает путь людям, которые приходят, которые просят помочь в своей
болезни, или наоборот, помочь вылечить людей, даёт духовную и нравственную
поддержку нашим жителям.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Проехали по всем местам, где был Лука
Крымский. Он соединил очень большую географию: он был и в Чите, и в Архангельске,
и в Симферополе, и в Тамбове. Мы с Радием Фаритовичем давно это обсуждали,
потому что он видел, как мы эту акцию проводим. У меня есть несколько моих
единомышленников, которые не жалеют ни сил, ни средств на то, чтобы выкупить
его, привезти, поставить и подарить. Пока есть возможность, пока
Лука Крымский указывает, где надо поставить памятник, мы идём и ставим.
Павел Астахов, заслуженный юрист России, адвокат, телеведущий
Также
на территории сквера, где открыли памятник, Радий Хабиров вручил медаль Луки
Крымского старшей медсестре Республиканской клинической больницы Лилие Галиевой.
В течение двух лет она служила в зоне спецоперации, работала в госпитале в ЛНР,
оказывала помощь раненым.