Лучшие образцы башкирской культуры на Московской сцене. Уфимский ансамбль «Мирас» выступил в концертном зале имени Чайковского. Это стало возможным в рамках Фестиваля-Форума профессиональных национальных творческих коллективов России.

Уфимцы разделили сцену с ансамблем «Русь» из Владимира. Перед началом концерта сенатор Лилия Гумерова вручила артистам благодарственные письма Совета Федерации. Для коллектива из Уфы выступление на легендарной сцене – большое событие и признание профессионального уровня.