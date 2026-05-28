Прикоснуться к печатному слову. В Уфе начала работу IV Международная книжная ярмарка «Китап-байрам». Более 80 издательств, в том числе из Беларуси и Ирана, представили свои лучшие книги. Открывали выставку Радий Хабиров и помощник Президента Владимир Мединский. В числе посетителей выставки были и настоящие звёзды, например, певица Анита Цой, актёры Сергей Безруков и Андрей Соколов.
За четыре года работы «Китап-байрам» зарекомендовал себя авторитетной площадкой среди книгоиздателей. Вот и гости из Беларуси решили не упустить возможность устроить премьеру для своего нового издания. Ориентируясь на опыт прошлых лет, в успехе не сомневаются.
И это неудивительно, тем более когда на выставке такие читатели. Вот Сергей Безруков задержался возле одного из прилавков, купив несколько книг для своего пятилетнего сына. Да и сам Радий Хабиров вместе с помощником Президента Владимиром Мединским также обзавелись новыми книгами от издательства Башкортостан.
Владимир Мединский подчеркнул огромную роль книги в нравственном воспитании подрастающего поколения. Он отметил усилия руководства республики в этом направлении и ответил, почему особенно важно приобщать к чтению современных детей, которые всё чаще пропадают в виртуальном пространстве.
Именно поэтому к выставке «Китап-байрам» столь пристальное внимание властей региона. Ярмарка проходит в Башкортостане с 2023 года по указу Радия Хабирова.
Участников фестиваля поприветствовал и Сергей Безруков.
«Китап-байрам» помогает укреплять по-настоящему дружественные отношения республики с другими регионами и странами. Издательство из Ирана вот уже второй год подряд презентует в Уфе детские книги и воспитательную литературу.
Для издательства Татарстана этот год особенный. Сразу два юбилея классиков – Мусы Джалиля и Габдуллы Тукая. На выставке представили специальные издания. Интерес башкирского читателя к казанским коллегам стабилен, так же и наоборот.
Всего на участие в выставке заявки подали свыше 80 издательств и 15 авторов. На площадке ожидаются встречи с писателями, а также ежедневно будут организованы спектакли и кинопоказы. Впервые ярмарка пройдёт во всех муниципалитетах.
«Китап-байрам» продлится три дня, каждый из которых тематический. Помимо первого, посвящённого Году единства народов, ожидается день семейного чтения и день под слоганом «Всё для Победы». Выставка работает с 10 утра до 10 вечера, вход свободный, поэтому посетить мероприятие может любой желающий.