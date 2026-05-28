Владимир Мединский и Сергей Безруков посетили книжную ярмарку «Китап-байрам» в Уфе

Прикоснуться к печатному слову. В Уфе начала работу IV Международная книжная ярмарка «Китап-байрам». Более 80 издательств, в том числе из Беларуси и Ирана, представили свои лучшие книги. Открывали выставку Радий Хабиров и помощник Президента Владимир Мединский. В числе посетителей выставки были и настоящие звёзды, например, певица Анита Цой, актёры Сергей Безруков и Андрей Соколов.

За четыре года работы «Китап-байрам» зарекомендовал себя авторитетной площадкой среди книгоиздателей. Вот и гости из Беларуси решили не упустить возможность устроить премьеру для своего нового издания. Ориентируясь на опыт прошлых лет, в успехе не сомневаются.

И это неудивительно, тем более когда на выставке такие читатели. Вот Сергей Безруков задержался возле одного из прилавков, купив несколько книг для своего пятилетнего сына. Да и сам Радий Хабиров вместе с помощником Президента Владимиром Мединским также обзавелись новыми книгами от издательства Башкортостан.

Владимир Мединский подчеркнул огромную роль книги в нравственном воспитании подрастающего поколения. Он отметил усилия руководства республики в этом направлении и ответил, почему особенно важно приобщать к чтению современных детей, которые всё чаще пропадают в виртуальном пространстве.

Без чтения человек будет другим. И он проиграет соревнование искусственному интеллекту. Это медицинский факт. Если вы хотите, чтобы ребёнок проиграл смартфону, пусть живёт там. Если вы хотите, чтобы он с ним конкурировал, у него должно быть преимущество – это воображение. Это качество развивает только чтение. Воображение порождает инициативу, предприимчивость, стремление к чему-то новому. Важно, чтобы наши дети читали. Владимир Мединский, помощник Президента России

Именно поэтому к выставке «Китап-байрам» столь пристальное внимание властей региона. Ярмарка проходит в Башкортостане с 2023 года по указу Радия Хабирова.

«Китап-байрам» – одно из самых светлых, нужных и тёплых мероприятий в нашей республике. Эта ярмарка имеет огромное значение для пропаганды российской книги и российских авторов. Хочу поблагодарить за визит наших почётных гостей и всех тех, кто выставил свои экспозиции. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Участников фестиваля поприветствовал и Сергей Безруков.

Спасибо главе республики – вы создали нужный проект, спасибо всем организаторам за его реализацию. Важно, что в наш век электронных носителей мы уделяем такое большое внимание живому, настоящему печатному слову. Это по силам, когда мы все вместе. Сергей Безруков, народный артист России и Башкортостана

«Китап-байрам» помогает укреплять по-настоящему дружественные отношения республики с другими регионами и странами. Издательство из Ирана вот уже второй год подряд презентует в Уфе детские книги и воспитательную литературу.

Для издательства Татарстана этот год особенный. Сразу два юбилея классиков – Мусы Джалиля и Габдуллы Тукая. На выставке представили специальные издания. Интерес башкирского читателя к казанским коллегам стабилен, так же и наоборот.

Всего на участие в выставке заявки подали свыше 80 издательств и 15 авторов. На площадке ожидаются встречи с писателями, а также ежедневно будут организованы спектакли и кинопоказы. Впервые ярмарка пройдёт во всех муниципалитетах.