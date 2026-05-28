В Уфе прошло заседание попечительского совета реготделения РВИО

Открыть шахматный клуб и аллею в Уфе, продолжать создавать музей СВО, создавать летопись о защитниках Отечества из Башкортостана, обеспечить школьные библиотеки новыми книгами и многое другое. Именно такие планы прозвучали на заседании попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества с участием помощника Президента страны Владимира Мединского и Главы Башкортостана Радия Хабирова. Также на территории сквера Республиканской клинической больницы они открыли памятник Луке Крымскому – хирургу и богослову, который ежегодно оперировал тысячи человек.

Имя Луки Крымского почитаемо не только среди верующих, но и тех, кто ежедневно ставит на ноги пациентов и даёт новую жизнь, как в тылу, так и на передовой. В миру Валентин Войно-Ясенецкий внёс огромный вклад в отечественную медицину, написал множество трудов по хирургии и анатомии.

По словам историков, известный богослов и хирург оперировал тысячи человек в год, спасал жизни участникам Русско-японской, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.

И таких бюстов в честь него по России более 20. Лука Крымский связан с республикой тем, что уфимский епископ Андрей Ухтомский тайно посвятил хирурга в монашество в 1923 году и нарёк церковным именем.

Проехали по всем местам, где был Лука Крымский. Он соединил очень большую географию: он был и в Чите, и в Архангельске, и в Симферополе, и в Тамбове. Мы с Радием Фаритовичем давно это обсуждали, потому что он видел, как мы эту акцию проводим. У меня есть несколько моих единомышленников, которые не жалеют ни сил, ни средств на то, чтобы выкупить его, привезти, поставить и подарить. Пока есть возможность, пока Лука Крымский указывает, где надо поставить памятник, мы идём и ставим. Павел Астахов, заслуженный юрист России, адвокат, телеведущий

О сохранении памяти тех, кто в трудное время встаёт на защиту Родины, говорили на заседании попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества с участием помощника Президента страны Владимира Мединского и Главы Башкортостана. Радий Хабиров подчеркнул, чтобы люди знали о ветеранах спецоперации и павших в боях: в школах открывают мемориальные доски, «Парты Героев», также присваивают учреждениям образования имена воинов, открывают тематические выставки. Не забывают и о подвигах тружеников тыла.

В условиях проведения специальной военной операции представители военно-исторического сообщества помогают связать героическое наследие старшего поколения с подвигами сегодняшних защитников Отечества, доносят объективную информацию о первопричинах спецоперации. Для увековечивания памяти о павших участниках СВО мы устанавливаем мемориальные доски в школах, открываем в них «Парты Героев». Присваиваем имена героев школам, патриотическим центрам. Размещаем на зданиях большие изображения – муралы, организуем тематические выставки и многое другое. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На встрече говорили о формировании музея СВО, написании трудов о воинских частях из Башкортостана, которые находятся на передовой, создании бюста организатору авиационной промышленности Василию Баландину, установке мемориальных досок Евгению Шиловскому, который руководил академией Генштаба в Уфе, разведчице-нелегалу Елизавете Мукасей. Обсудили и вопросы патриотического воспитания молодёжи.

Башкирское региональное отделение Российского военно-исторического общества активно работает. В то же время есть ряд актуальных задач, стоящих перед организацией. В сотрудничестве с республикой мы постараемся их успешно решить. Владимир Мединский, помощник Президента России

Историки и общественники намерены в Уфе создать шахматный клуб. Проект поможет популяризировать интеллектуальный вид спорта среди ветеранов СВО.

Также Владимир Мединский посетил обновлённый Дом Союза писателей Башкортостана. На встрече с творцами он рассказал о плане переаттестации литераторов, которые состоят в общественной организации.