В Уфе прошла презентация книги «История одного блокнота». Она посвящена спортивному журналисту Эдуарду Хизбуллину, погибшему в ходе специальной военной операции. Материалы, которые положены в основу книги, основаны на личных записях героя в блокноте, воспоминаниях близких и коллег.

Где-то мне было легче, но где-то и сложнее. Я испытала нереальное количество эмоций и пролила слёз, потому что воспоминания, которые начали меня буквально атаковать со всех сторон, не давали ни жить, ни есть, ни спать.

На презентацию книги в Национальную библиотеку имени Ахмет-Заки Валиди пришли близкие, друзья и коллеги Эдуарда Хизбуллина. Они поделились личными воспоминаниями, которые раскрыли героя произведения с неизвестной широкой публике стороны. Эдуард ушёл добровольцем на фронт в 2022 году. Служил в мотострелковом батальоне. В августе 2024 года погиб, спасая сослуживца – подорвался на мине. Эдуард Хизбуллин посмертно награждён Орденом Мужества. У него остались жена и две дочери. Память о его жизни теперь содержится в книге «История одного блокнота».