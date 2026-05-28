В Уфе презентовали книгу «История одного блокнота» в память об Эдуарде Хизбуллине

В Уфе прошла презентация книги «История одного блокнота». Она посвящена спортивному журналисту Эдуарду Хизбуллину, погибшему в ходе специальной военной операции. Материалы, которые положены в основу книги, основаны на личных записях героя в блокноте, воспоминаниях близких и коллег.

Эдуард Хизбуллин долгие годы освещал спортивные события на телеканале БСТ, затем работал в пресс-службе хоккейного клуба «Салават Юлаев». Автором книги стала заслуженный работник культуры Башкортостана Лилия Шафикова.

Где-то мне было легче, но где-то и сложнее. Я испытала нереальное количество эмоций и пролила слёз, потому что воспоминания, которые начали меня буквально атаковать со всех сторон, не давали ни жить, ни есть, ни спать.

Лилия Шафикова, автор книги «История одного блокнота»

На презентацию книги в Национальную библиотеку имени Ахмет-Заки Валиди пришли близкие, друзья и коллеги Эдуарда Хизбуллина. Они поделились личными воспоминаниями, которые раскрыли героя произведения с неизвестной широкой публике стороны. Эдуард ушёл добровольцем на фронт в 2022 году. Служил в мотострелковом батальоне. В августе 2024 года погиб, спасая сослуживца – подорвался на мине. Эдуард Хизбуллин посмертно награждён Орденом Мужества. У него остались жена и две дочери. Память о его жизни теперь содержится в книге «История одного блокнота».

Это жизнь моего сына с малых лет до взрослого возраста. Здесь вся правда о нём. О том, что он был настоящий, правильный пацан. По-другому не скажешь.

Резеда Хизбуллина, мать Эдуарда Хизбуллина
Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ