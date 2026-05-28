В Уфе прошла презентация книги «История одного блокнота». Она посвящена спортивному журналисту Эдуарду Хизбуллину, погибшему в ходе специальной военной операции. Материалы, которые положены в основу книги, основаны на личных записях героя в блокноте, воспоминаниях близких и коллег.
Эдуард Хизбуллин долгие годы освещал спортивные события на телеканале БСТ, затем работал в пресс-службе хоккейного клуба «Салават Юлаев». Автором книги стала заслуженный работник культуры Башкортостана Лилия Шафикова.
На презентацию книги в Национальную библиотеку имени Ахмет-Заки Валиди пришли близкие, друзья и коллеги Эдуарда Хизбуллина. Они поделились личными воспоминаниями, которые раскрыли героя произведения с неизвестной широкой публике стороны. Эдуард ушёл добровольцем на фронт в 2022 году. Служил в мотострелковом батальоне. В августе 2024 года погиб, спасая сослуживца – подорвался на мине. Эдуард Хизбуллин посмертно награждён Орденом Мужества. У него остались жена и две дочери. Память о его жизни теперь содержится в книге «История одного блокнота».