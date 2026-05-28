В Петровской коррекционной школе-интернате в Луганской Народной Республике прозвучал последний звонок и состоялся выпускной. Напомним, это учебное заведение находится на территории городского округа Красный Луч, над которым Башкортостан с 2022 года взял шефство.
О Башкортостане в Петровской коррекционной школе-интернате напоминает многое. В музее боевой славы есть парта Героя Советского Союза Сафы Хасанова. На стенде – фотография и рассказ о подвиге нашего легендарного командира 112-й кавалерийской дивизии, генерала Минигали Шаймуратова.
На торжественной линейке – гимны России и Луганской Народной Республики. Напутственные слова директора, самолётики выпускникам от первоклассников и последний звонок.
В этот день вручили много грамот: активным ученикам всех классов за участие в школьной жизни, отличную учебу, спортивные достижения.
Торжественная линейка закончилась, выпускникам – пожелания светлого пути в жизни. Ученикам – ярких, интересных и безопасных каникул, хорошего отдыха, новых эмоций.
Вот она, эта стена дружбы. На ней – фотографии тех, кто помогает школе-интернату, приезжает с гуманитарными посылками, устраивает концерты для детей.
Появился у Петровской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья и ещё один друг – Центр управления Республикой Башкортостан. Подарок от команды – спортивный инвентарь – ребятам понравился. И даже в небольшом перерыве успели немного поиграть.
В Петровской специальной (коррекционной) школе-интернате – выпускной. В зале – девятиклассники, их родители, учителя, друзья. Грустно и печально вместе с тем. У этих ребят впереди много всего. Главное, что здесь их научили тому, что пригодится в жизни.