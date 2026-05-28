В подшефной Башкирии школе-интернате в ЛНР прозвенел последний звонок

В Петровской коррекционной школе-интернате в Луганской Народной Республике прозвучал последний звонок и состоялся выпускной. Напомним, это учебное заведение находится на территории городского округа Красный Луч, над которым Башкортостан с 2022 года взял шефство.

О Башкортостане в Петровской коррекционной школе-интернате напоминает многое. В музее боевой славы есть парта Героя Советского Союза Сафы Хасанова. На стенде – фотография и рассказ о подвиге нашего легендарного командира 112-й кавалерийской дивизии, генерала Минигали Шаймуратова.

Обязательно на уроках истории также рассказываем и о других Героях России, которые принимали участие в ВОВ, чтобы дети знали историю страны и наших друзей. Елена Рябуха, директор Петровской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, ЛНР

На торжественной линейке – гимны России и Луганской Народной Республики. Напутственные слова директора, самолётики выпускникам от первоклассников и последний звонок.

В этот день вручили много грамот: активным ученикам всех классов за участие в школьной жизни, отличную учебу, спортивные достижения.

У нас активные ученики, занимают призовые места на муниципальном и даже республиканском уровне. Мы очень ими гордимся. Елена Рябуха, директор Петровской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, ЛНР

Торжественная линейка закончилась, выпускникам – пожелания светлого пути в жизни. Ученикам – ярких, интересных и безопасных каникул, хорошего отдыха, новых эмоций.

Взаимодействуем с предпринимателями Зауралья. Также к нам приезжали недавно представители города Кумертау. И в учреждении открыта стена дружбы с Республикой Башкортостан. Елена Рябуха, директор Петровской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, ЛНР

Вот она, эта стена дружбы. На ней – фотографии тех, кто помогает школе-интернату, приезжает с гуманитарными посылками, устраивает концерты для детей.

Мы взаимодействуем с Нефтекамской коррекционной школой-интернатом. Мы с ними побратимы, у нас много различных проектов. Елена Рябуха, директор Петровской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, ЛНР

Появился у Петровской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья и ещё один друг – Центр управления Республикой Башкортостан. Подарок от команды – спортивный инвентарь – ребятам понравился. И даже в небольшом перерыве успели немного поиграть.