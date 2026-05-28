В Уфе в НИИ глазных болезней 100-летнему ветерану удалили катаракту

В Уфе провели уникальную операцию. В Институте глазных болезней 100-летнему пациенту удалили катаракту. Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней отмечает столетний юбилей. Ежегодно медучреждение принимает тысячи пациентов со всех уголков страны.

Победа над фашистской Германией, учёба и служба в Военно-пехотном училище, работа на заводах в самых разных уголках нашей страны – для Геннадия Филинова всё это не просто слова, а целая жизнь. Правда, с возрастом, говорит мужчина, стало подводить здоровье, особенно зрение. Обследование подтвердило катаракту. За помощью Геннадий Яковлевич обратился в Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней.

Проблемы со зрением, особенно возрастные изменения, сегодня не редкость, говорят специалисты. Но в большинстве случаев их можно решить.

К слову, для Геннадия Филинова операция по удалению катаракты прошла успешно и стала даже символичной. Так уж совпало, что в этом году вековой юбилей отмечает не только он, но и институт глазных болезней. Учреждение было основано в далеком 1926 году. Тогда на долгие годы основополагающим вектором развития стала борьба с трахомой – инфекционным заболеванием, приводящим к слепоте. К середине 60-х недуг в республике удалось победить, а институт спустя годы стал одним из ведущих офтальмологических учреждений России.