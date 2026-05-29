В Башкирии «Поезд здоровья» прибыл в село Рощинский

Медицинская помощь на колёсах. В село Рощинский прибыл «Поезд здоровья». Это уникальная возможность для местных жителей получить консультации узких специалистов и пройти необходимые обследования, не выезжая в районные или республиканские центры.

Мобильный медицинский комплекс колесит по Башкортостану в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и региональной акции «Здоровая республика – здоровый регион». Основная цель – повышение доступности качественной медицинской помощи для населения.