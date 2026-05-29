Исполнительный директор Внешэкономбанка России дал полезные советы башкирским студентам. Александр Мачевский провёл лекцию для учащихся Башкирской академии госслужбы и управления при Главе Республики Башкортостан.
Одна из тем – «О чем говорят госпиарщики?». Федеральный эксперт по коммуникациям рассказал о трансформации профессии – от классического PR к современным средствам общения.
Также состоялась практическая лекция о профессиональном выборе и развитии. Участники встречи разбирали ключевые этапы выхода на рынок труда: подготовку резюме, прохождение собеседований, типичные ошибки и требования работодателей.