Двух жителей Башкирии наказали за кражу лошади

Абзелиловский районный суд вынес приговор двум жителям деревни Тирмен. Их признали виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

По данным суда, 9 января мужчины похитили кобылу из табуна. Убедившись в отсутствии посторонних лиц и хозяев животного, один из них управлял снегоболотоходом и следил за обстановкой, а второй произвел не менее трех выстрелов из охотничьего ружья. После этого подсудимые расчленили тушу кобылы и скрылись с похищенным с места преступления. Ущерб владельцу животного составил 90 тысяч рублей.

Подсудимые признали вину, раскаялись, возместили ущерб в двукратном размере и примирились с потерпевшим. Суд назначил им штрафы в размере 80 и 100 тысяч рублей, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с приобретением, владением и хранением оружия, сроком на один год.