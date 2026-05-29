В двух городах Башкирии уровень загрязнения воздуха признан высоким

В Башгидрометцентре рассказали об уровне загрязнения воздуха в республике за прошедший апрель.

За состоянием воздуха следят в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске и в Туймазах.

Уровень загрязнения воздуха в Стерлитамаке и Салавате признан высоким. В Стерлитамаке выявлено 16 случаев превышения допустимой концентрации вредных веществ, а в Салавате – 18.