В двух городах Башкирии уровень загрязнения воздуха признан высоким

В Башгидрометцентре рассказали об уровне загрязнения воздуха в республике за прошедший апрель.
За состоянием воздуха следят в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске и в Туймазах.
Уровень загрязнения воздуха в Стерлитамаке и Салавате признан высоким. В Стерлитамаке выявлено 16 случаев превышения допустимой концентрации вредных веществ, а в Салавате – 18.
В Уфе за месяц зафиксировали 13 случаев превышения допустимой концентрации вредных веществ. Чаще всего фиксировался повышенный уровень пыли в воздухе (9 случаев).