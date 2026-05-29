Житель Башкирии отправится в колонию за нападение у кафе

В Дуванском районе местный житель будет отбывать реальный срок по делу о нападении на посетителей кафе.

Ранее мировой суд назначил ему 1 год 2 месяца лишения свободы условно. Однако прокуратура посчитала наказание слишком мягким и обжаловала приговор.

По данным суда, в январе 2025 года у здания кафе в селе Месягутово у мужчины произошел конфликт с посетителями. В ходе ссоры он нанес двум мужчинам ножевые ранения. Пострадавшим был причинен легкий вред здоровью.