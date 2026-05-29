В Уфе сотрудники ГАИ остановили квадроцикл, которым управлял 12-летний ребенок. Инцидент произошел 27 мая около 14:00 на Прибельском переулке.
По данным Госавтоинспекции, мальчик не имел необходимых навыков и знаний для управления транспортным средством. В присутствии матери ребенка отстранили от управления, а квадроцикл поместили на спецстоянку.
Материалы в отношении родителей направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Там рассмотрят вопрос о постановке семьи на профилактический учет и привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
Видео: ГАИ Уфы.