В Уфе 12-летний мальчик сел за руль квадроцикла

В Уфе сотрудники ГАИ остановили квадроцикл, которым управлял 12-летний ребенок. Инцидент произошел 27 мая около 14:00 на Прибельском переулке.

По данным Госавтоинспекции, мальчик не имел необходимых навыков и знаний для управления транспортным средством. В присутствии матери ребенка отстранили от управления, а квадроцикл поместили на спецстоянку.

Материалы в отношении родителей направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Там рассмотрят вопрос о постановке семьи на профилактический учет и привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Видео: ГАИ Уфы.

