В Иглинском районе сотрудники ГАИ пресекли грубое нарушение ПДД с участием несовершеннолетних.
Двое 14-летних мальчиков, учащиеся 8 класса, устроили опасную поездку. Один на мопеде «Альфа» буксировал второго, который находился на сломанном квадроцикле.
В отношении матери водителя мопеда составили административный материал. Также решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Мототранспорт поместили на спецстоянку.
Видео: ГАИ РБ.