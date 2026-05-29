В Иглинском районе сотрудники ГАИ пресекли грубое нарушение ПДД с участием несовершеннолетних.

Двое 14-летних мальчиков, учащиеся 8 класса, устроили опасную поездку. Один на мопеде «Альфа» буксировал второго, который находился на сломанном квадроцикле.

В отношении матери водителя мопеда составили административный материал. Также решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.