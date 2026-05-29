Помощник Президента России Владимир Мединский высоко оценил поддержку писателей в Башкортостане и поставил в пример работу руководства республики в вопросах популяризации книги. Об этом председатель – первый секретарь Союза писателей страны написал в социальных сетях после визита в Уфу, где принял участие в открытии международной книжной ярмарки «Китап-байрам».
Дом писателей Башкортостана, расположенный в старинном особняке Поликарпова конца XIX века, Владимир Мединский назвал настоящей жемчужиной старой Уфы и рекомендовал посетить его главам других регионов и ответственным на местах за культуру, печать, СМИ и добавил, что из столицы Башкортостана всегда улетает с хорошим настроением.