Помощник Президента России Владимир Мединский высоко оценил поддержку писателей в Башкортостане и поставил в пример работу руководства республики в вопросах популяризации книги. Об этом председатель – первый секретарь Союза писателей страны написал в социальных сетях после визита в Уфу, где принял участие в открытии международной книжной ярмарки «Китап-байрам».