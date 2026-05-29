В Уфе прошли мероприятия в честь 108-летия погранвойск

Пограничники России отметили свой профессиональный праздник. Торжественные мероприятия прошли и в Уфе и были посвящены 108-й годовщине со дня образования погранвойск ФСБ России. Основные события развернулись в парке Победы, где прошла церемония возложения цветов к Вечному огню и мемориалу «Слава пограничникам всех поколений».

Участники митинга почтили минутой молчания память защитников границы, погибших при исполнении служебного долга. После официальной части по традиции действующие военнослужащие и ветераны пограничной службы прошли торжественным маршем. Так, среди ветеранов в Уфу из разных уголков России прибыли пограничники, служившие в Прибалтике.